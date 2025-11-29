Formula ykkösten sprinttikisan voittoon on ajanut paalulta lähtenyt ja koko kisan johdossa ajanut McLarenin Oscar Piastri. Mercedeksen George Russell piti kakkospaikkansa ja tuli toiseksi.



Piastrin tallikaveri Lando Norris piti niin ikään lähtöruutunsa ja sijoittui kolmanneksi. Norris johtaa formuloiden MM-sarjaa 22 pisteellä. Kaksi pistettä Norrista kiinni ottanut Piastri on sarjassa toisena.

MM-sarjassa kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen ajoi neljänneksi. Hollantilainen on 25 pistettä perässä Norrista.



Tänään illalla Qatarissa ajetaan vielä sunnuntaina ajettavan osakilpailun aika-ajot.