McLarenin Lando Norris on voittanut formula 1 -sarjan maailmanmestaruuden. Norris sijoittui kauden päätöskisassa Abu Dhabissa kolmanneksi, mikä riitti niukasti mestaruuteen.

Red Bullin Max Verstappen ajoi Abu Dhabissa voittoon ja sijoittui MM-sarjassa toiseksi. Takamatkaa Norrisiin jäi kaksi pistettä. McLarenin Oscar Piastri oli sunnuntaina toinen ja sijoittui MM-loppupisteissä kolmanneksi.



Norris keräsi 423, Verstappen 421 ja Piastri 410 MM-pistettä. Mercedeksen George Russell oli MM-sarjan neljäs.



– En ole itkenyt hetkeen. En uskonut tekeväni niin, mutta itkin. Tämä on ollut pitkä matka, Norris sanoi Viaplayn ratahaastattelussa ja kiitti muun muassa McLarenin henkilöstöä ja vanhempiaan.



MM-titteli on Norrisille, 26, uran ensimmäinen. Viime kaudella Norris oli toinen Verstappenin juhliessa neljättä perättäistä F1-mestaruuttaan.



– Tämä tuntuu uskomattomalta. Haluan onnitella Maxia ja Oscaria, kahta pahinta kilpakumppaniani kauden aikana. On ollut ilo ajaa heitä vastaan, ja olen oppinut heiltä paljon, Norris sanoi.

Norris ei saanut rangaistusta



Norris putosi heti päätöskisan alussa tallikaverinsa Piastrin taakse kolmanneksi. Sen jälkeen Norris tuntui varmistelevan, ettei hän valahda kärkikolmikosta ja samalla MM-kärjestä.



Neljäntenä ollut Ferrarin Charles Leclerc hätyytteli kisan aikana hetkittäin Norrisia. Brittikuski ajoi kuitenkin lopulta suuremmitta ongelmitta kolmanneksi, vaikka varikkokäyntien aikana hänen edelleen pääsi hetkellisesti muita kuljettajia.



Suunnilleen kisan puolivälissä Norris ohitti Red Bullin Yuki Tsunodan, ja tilanne meni tuomariston tutkittavaksi. Lopulta Norris ei saanut ratarikosta rangaistusta, mutta Tsunodalle määrättiin viiden sekunnin aikasakko.



Norris kertoi, ettei tiennyt kisan aikana tuomariston tutkivan hänen ohitustilannettaan. McLaren voitti valmistajien MM-sarjan ylivoimaisesti. Toiseksi tuli Mercedes ja kolmanneksi Red Bull.