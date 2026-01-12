F1-sarjassa kilpailee 11 tallia ja 22 kuljettajaa kaudella 2026. Valtteri Bottas palaa kisakuskiksi Cadillacin F1-tallissa.
F1-kausi 2026: Kisakalenteri ja aikataulut
Uutuustalli Cadillacin lisäksi Sauber-tiimistä tulee moottoritoimittaja Audin oma tehdastalli.
Kuljettajapuolella muutoksia on tullut muutamia. Valtteri Bottas ja Sergio Perez astuvat Cadillacille, Isack Hadjar hyppää Racing Bullsilta Yuki Tsunodan tilalle Red Bullille ja Arvid Lindblad ottaa Hadjarin vapaaksi jättämän paikan.
Kuljettajien MM-titteliä kaudella 2025 juhli ensimmäistä kertaa McLarenin Lando Norris. Tallimestaruutta puolustaa McLaren.
F1-kausi alkaa 6. maaliskuuta Australiassa ja päättyy 6. joulukuuta Abu Dhabissa.
F1-kauden 2026 tallit ja kuljettajat:
Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Audi: Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas, Sergio Perez
Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli
Racing Bulls: Liam Lawson, Arvin Lindblad
Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar
Williams: Alex Albon, Carlos Sainz