F1-sarjan kilpailukausi 2026 käynnistyy 6. maaliskuuta Australiassa ja päättyy Abu Dhabissa 6. joulukuuta. Kaikkiaan kauden aikana on tarkoitus ajaa 24 osakilpailua.
F1-kausi 2026: Tallit ja kuljettajat
Kalenterissa on tapahtunut kaksi kisamuutosta. Espanjan GP ajetaan tällä kaudella Barcelonan sijaan katuradalla Madridissa, mutta Barcelona pysyy kalenterissa, sillä Katalonian GP ottaa Emilia Romagnan osakilpailun paikan.
Talvitestejä ajetaan 11.–13. helmikuuta ja 18.–20. helmikuuta Bahrainissa.
Muutokset alla olevaan aikatauluun ovat mahdollisia.
F1-kauden 2026 kisakalenteri ja aikataulut:
1. Australian GP 6.-8.3.
Aika-ajot: 7.3. kello 7.00
GP: 8.3. kello 6.00
2. Kiinan GP 13.-15.3.
Sprintin aika-ajot: 13.3. kello 9.30
Sprinttikisa: 14.3. kello 5.00
Aika-ajot: 14.3. kello 9.00
GP: 15.3. kello 9.00
3. Japanin GP 27.-29.3.
Aika-ajot: 28.3. kello 8.00
GP: 29.3. kello 8.00
4. Bahrainin GP 10.-12.4.
Aika-ajot: 11.4. kello 19.00
GP: 12.4. kello 18.00
5. Saudi-Arabian GP 17.-19.4.
Aika-ajot: 18.4. kello 20.00
GP: 19.4. kello 20.00
6. Miamin GP (Yhdysvallat) 1.-3.5.
Sprintin aika-ajot: 1.5. kello 23.30
Sprinttikisa: 2.5. kello 19.00
Aika-ajot: 2.5. kello 23.00
GP: 3.5. kello 23.00
7. Kanadan GP 22.-24.5.
Sprintin aika-ajot: 22.5. kello 23.30
Sprinttikisa: 23.5. kello 19.00
Aika-ajot: 23.5. kello 23.00
GP: 24.5. kello 23.00
8. Monacon GP 5.-7.6.
Aika-ajot: 6.6. kello 17.00
GP: 7.6. kello 16.00
9. Katalonian GP (Espanja) 12.-14.6.
Aika-ajot: 13.6. kello 17.00
GP: 14.6. kello 16.00
10. Itävallan GP 26.-28.6.
Aika-ajot: 27.6. kello 17.00
GP: 28.6. kello 16.00
11. Britannian GP 3.-5.7.
Sprintin aika-ajot: 3.7. kello 18.30
Sprinttikisa: 4.7. kello 14.00
Aika-ajot: 4.7. kello 18.00
GP: 5.7. kello 17.00
12. Belgian GP 17.-19.7.
Aika-ajot: 18.7. kello 17.00
GP: 19.7. kello 16.00
13. Unkarin GP 24.-26.7.
Aika-ajot: 25.7. kello 17.00
GP: 26.7. kello 16.00
14. Hollannin GP 21.-23.8.
Sprintin aika-ajot: 21.8. kello 17.30
Sprinttikisa: 22.8. kello 13.00
Aika-ajot: 22.8. kello 17.00
GP: 23.8. kello 16.00
15. Italian GP (Monza) 4.-6.9.
Aika-ajot: 5.9. kello 17.00
GP: 6.9. kello 16.00
16. Espanjan GP 11.-13.9.
Aika-ajot: 12.9. kello 17.00
GP: 13.9. kello 16.00
17. Azerbaidzhanin GP 24.-26.9.
Aika-ajot: 25.9. kello 15.00
GP: 26.9. kello 14.00
18. Singaporen GP 9.-11.10.
Sprintin aika-ajot: 9.10. kello 15.30
Sprinttikisa: 10.10. kello 12.00
Aika-ajot: 10.10. kello 16.00
GP: 11.10. kello 15.00
19. Yhdysvaltojen GP (Austin) 23.-25.10
Aika-ajot: 25.10 kello 00.00
GP: 25.10. kello 22.00
20. Meksikon GP 30.10.-1.11.
Aika-ajot: 31.10 kello 23.00
GP: 1.11 kello 22.00
21. Brasilian GP 6.-8.11.
Aika-ajot: 7.11. kello 20.00
GP: 8.11. kello 19.00
22. Las Vegasin GP (Yhdysvallat) 20.-22.11.
Aika-ajot: 21.11. kello 6.00
GP: 22.11. kello 6.00
23. Qatarin GP 27.-29.11.
Aika-ajot: 28.11. kello 20.00
GP: 29.11. kello 18.00
24. Abu Dhabin GP 4.-6.12.
Aika-ajot: 5.12. kello 16.00
GP: 6.12. kello 15.00
F1-viikonloppuina ajettavat F2-osakilpailut: Australia, Bahrain, Saudi-Arabia, Italia, Monaco, Katalonia, Itävalta, Iso-Britannia, Belgia, Unkaria, Italia (Monza), Espanja, Azerbaidzhan, Qatar, Abu Dhabi.
F1-viikonloppuina ajettavat F3-osakilpailut: Australia, Bahrain, Monaco, Katalonia, Itävalta, Iso-Britannia, Belgia, Unkari, Italia (Monza), Espanja.