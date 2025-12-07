F1-kausi huipentuu tänään Abu Dhabissa, missä ajetaan kauden viimeinen osakilpailu. MTV Urheilu seuraa kello 15.00 käynnistyvää kauden päätöskisaa hetki hetkeltä.

Kauden viimeiseen osakilpailuun lähdetään jännittävistä asetelmista, sillä McLarenin Lando Norris, Oscar Piastri ja Red Bullin Max Verstappen voivat kaikki voittaa vielä maailmanmestaruuden.

Norris johtaa MM-sarjaa 12 pisteellä ennen Verstappenia. Piastri on tallitoveristaan 16 pisteen päässä.

Mikäli Verstappen voittaa, on Norrisin oltava vähintään kolmas voittaakseen maailmanmestaruuden.

Mikäli Piastri voittaa, on Norrisin oltava vähintään viides voittaakseen maailmanmestaruuden.

Abu Dhabin GP:n liveseuranta:

8/58: McLaren viestii nyt kisan kakkoselle Piastrille, että Verstappenille pitää antaa painetta. Verstappen johtaa, Piastri toinen, Norris kolmas. Viimeiseksi mainittu on sukkasillaan, mutta kiinni MM-tittelissä. Sijaakaan ei saa pudota.

5/58: Norris siis nyt kolmantena. Hän on nipin napin kiinni MM-tittelissä. Ferrarin Leclerc painaa takana päälle. Norrisin kannalta tilanne on hälyttävä.

1/58: Oscar Piastri painaa Norrisin ohi! Väkevä räväytys heti kärkeen! Toiselle kierrokselle lähdetään siis näin: Verstappen, Piastri ja Norris.

Kierros 1/58: Lähtö siisti. Verstappen, Norris ja Piastri pitävät paikkansa. McLarenit ottavat lähdön todella rauhaksiin.