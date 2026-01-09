Trumpin mukaan öljy-yhtiöt olisivat ainoastaan tekemisissä Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvaltain hallinto päättää siitä, mitkä öljy-yhtiöt pääsevät investoimaan Venezuelaan, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain hallinto tulee ”erittäin hyvin” toimeen Venezuelan kansan ja maan nykyisen hallituksen kanssa.

Yhdysvallat hyökkäsi noin viikko sitten Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron. Trumpin mukaan ulkomaisilla öljy-yhtiöillä ei ollut turvatakuita Maduron alaisuudessa, mutta nyt yhtiöiden olisi turvallista toimia maassa.



Trump sanoi myös, että öljy-yhtiöt olisivat tekemisissä ainoastaan Yhdysvaltojen kanssa, eivät Venezuelan.

Trump tapasi perjantaina 14 suuren öljy-yhtiöin edustajia Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan seuraava tapaaminen järjestetään ensi viikolla.