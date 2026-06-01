Aki Linnanahde kertoo sosiaalisessa mediassa juontavansa Leijonien kultajuhlat.
Jääkiekon MM-kisat huipentuivat sunnuntaina Sveitsin Zürichissä Suomen voittoon. Miesten MM-kultaa voittanutta jääkiekkomaajoukkuetta juhlistetaan Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla kello 18 alkaen.
Aki Linnanahde kertoi Instagramin Tarinat-osiossa juontavansa kultajuhlat.
– Aina mukana, kun kysytään. Iso kunnia saada juontaa jätkien juhlat, hän kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kansanjuhlassa esiintyvät Nelli Matula, Raptori, Arttu Wiskari, Käärijä, JVG & Haloo Helsinki, Samuell, Ellinoora, Vesala sekä tuoreet euroviisumenestyjät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.