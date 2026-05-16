Suomea Euroviisuissa 2023 edustanut Käärijä kannustaa Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta voittoon.
Vuoden 2026 Euroviisujen finaali kisataan Itävallan Wienissä 16. toukokuuta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat finaalissa lavalle esiintymispaikalla 17. Katso koko esiintymisjärjestys täältä.
Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman ja maamme ainoa viisuvoittaja Lordi esiintyvät finaalin väliaikanumerossa.
Lampenius jakoi ennen h-hetkeä videon, jossa suomalaiset kävelevät käytävää pitkin.
Suomea vuonna 2023 edustanut ja toiseksi sijoittunut Käärijä jätti videon kommenttikenttään nasevan kommentin.