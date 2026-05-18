Brittiläinen uutismedia ylistää viisujen väliaikanumerossa nähtyjä suomalaistähtiä.
Brittiläinen uutiskanava BBC suitsuttaa Lordia ja Erika Vikmania. Kaksikko esiintyi Wienin euroviisufinaalin väliaikanumerossa.
BBC on postannut esityksestä videopätkän muun muassa Instagramiin otsikolla unelmaduo.
– Kun Erika Vikman ja Lordi kohtaavat on kaupungissa uusi suomalainen superduo. Kaunotar ja hirviöt.
Lordin ja Vikmanin esitys aiheutti ihastusta kansainvälisessä mediassa.
Väliaikanumerossa nähtiin useiden maiden viisuihin osallistuneita artisteja, kuten Maltan Miriana Conte, Norjan Alexander Rybak, sekä Ukrainan