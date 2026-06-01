Julkkikset innostuivat somessa Suomen Leijonien MM-mitalista.
Jääkiekon MM-kisat huipentuivat sunnuntaina Sveitsin Zürichissä Suomen voittoon. Myös sosiaalisessa mediassa julkkikset innostuivat Leijonien kultaisesta mitalista.
Aki Linnanahde jakoi seuraajilleen versionsa kuuluista meemistä, jossa fani juhlii torilla ilman paitaa, Suomen lippu kourassa.
– Klassikkokuva. Jälleen ajankohtainen, Linnanahde kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Myös Arman Alizad jakoi muokatun kuvan kyseistä meemistä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Häärijän julkaisemassa kuvassa hänet oli puolestaan muokattu MM-kisojen vuoden 1995 voittojuhlintaan.