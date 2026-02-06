Uuden Musiikin Kilpailun juontajakolmikko kerää kehuja.
Somessa alkoi heti kuhina, kun Yle julkisti Uuden Musiikin Kilpailun juontajat perjantaina 6. helmikuuta. Juontopestissä nähdään tänä vuonna Sami Sykkö, Jorma Uotinen ja Jasmin Beloued.
Beloued juonsi laulukilpailun myös viime vuonna yhdessä laulaja Sannin kanssa.
UMK:n somejulkaisun kommenttikentässä moni kertoo yllättyneensä Sykön ja Uotisen valinnasta.
– No nyt on kova kolmikko juontamassa. Tykkään, eräs kommentoi.
– Mitää? Ihan parasta. Tai siis: ei huono! toinen komppaa.
– Kovaa kyytiä/täyttä törinää luvassa tosiaan! Amazing! kolmas lisää.
– Toivoinkin, että Jasmin juontaisi tänäkin vuonna, TikTokissa julistettiin.
Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.