Kreikan entinen maajoukkuejalkapalloilija kuoli liikenneonnettomuuden seurauksena.
Entinen huippujalkapalloilija Marios Oikonomou, 33, on menehtynyt, kertoo muun muassa La Gazzetta dello Sport.
Kreikkalainen Oikonomou törmäsi skootterilla autoon kotikaupungissaan Ioanninassa toissa lauantaina 23. maaliskuuta. Autoilijan raportoitiin tehneen onnettomuushetkellä U-käännöstä.
Entinen puolustaja kiidätettiin sairaalaan. Hän sai onnettomuudessa vakavia päävammoja ja oli tehohoidossa.
Oikonomoulle tehtiin hätäleikkaus, mutta hän lopulta kuoli eilen maanantaina.
Kuusi ottelua Kreikan A-maajoukkueessa pelannut Oikonomou päätti uransa kotimaassaan Panetolikosin riveissä vuonna 2024.
Puolustaja voitti Tanskan mestaruuden FC Kööpenhaminan riveissä kaudella 2021–22. Mies edusti urallaan myös useita italialaisia seuroja ja pelasi Serie A:ssa.