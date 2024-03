Kohutulla ruokavaltuutetulla 9 000 euron palkka – valvonta- ja tulostavoitteet puuttuivat täysin neljän vuoden aikana

Asia selviää vuoden 2023 toimintakertomuksesta, jossa todetaan, että tavoitteista on tarkoitus sopia vuoden 2024 aikana.

Ruokavirasto teki valtuutetusta tutkintapyynnön viime vuoden lopulla. Helsingin poliisi on aloittanut tapauksen esitutkinnan, joka on edelleen kesken. Häntä epäillään virkarikoksesta liittyen hänen matka- ja kulukorvauksiin. Wikberg on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.