Ruotsin yleisradioyhtiö SVT testasi, kuinka vedenpitäviä Venäjä-pakotteet ovat.

EU:n asettamat Venäjä-pakotteet vaikuttavat voimakkaasti Venäjältä Eurooppaan suuntaavaan lentoliikenteeseen.

Pakotteita kuitenkin kierretään monin keinoin ja SVT testasi, kuinka helppoa on varata yksityislento Moskovasta Eurooppaan.

Täysin kiellettyä lentäminen Venäjältä Eurooppaan ei ole, ja pakotteita höllennettiin vuonna 2024 siten, että Venäjän kansalaisille ja kaksoiskansalaisille sallitaan yksityislentäminen unionin ilmatilassa sellaisilla ilma-aluksilla, joiden suurin matkustajapaikkaluku on enintään 4 ja suurin lentoonlähtömassa enintään 2 000 kilogrammaa.

Euroopan unionin neuvoston asetuksen mukaan Venäjällä rekisteröityjen ilma-alusten tai sellaisten ilma-alusten, jotka ovat venäläisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa, vuokraamia tai muulla tavoin niiden määräysvallassa, laskeutumasta unionin alueelle, lähtemästä sieltä tai lentämästä sen yli.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n toimittaja tekeytyi venäläiseksi matkanjärjestäjäksi ja varasi ruotsalaisen Avinode-yksityislentojen osto- ja myyntialustan kautta privaattilennon Moskovasta Ranskan Alpeille Courchevelin ylelliseen hiihtokeskukseen.

Lentoyhtiön edustaja kertoo toimittajalle, että matka järjestyy, mutta kone lentää ensitöikseen Istanbuliin, siellä vaihtolennolla Chambéryyn tai Nizzaan, josta loppumatka taittuisi helikopterilla määränpäähän.

Yhtiö on ilmoittanut tekevänsä laajaa työtä pakotteiden noudattamiseksi ja että se on keskeyttänyt yhteistyön venäläisasiakkaiden kanssa.