Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 1 000 000 euron potti.
Oikea rivi oli: 2, 14, 18, 25, 26, 31 ja 34.
Plusnumero oli numero 3 ja lisänumeroksi arvottiin numero 7.
Arvonnassa ei ollut lainkaan täysosumia.
Ensi viikolla loton potissa on 2 000 000 euroa.
Rahapeliriippuvuus vaikuttaa kielteisesti niin ongelmapelaajaan kuin hänen läheisiinsä. Riippuvuus voi johtaa vakaviin talousvaikeuksiin sekä vaikeuttaa pärjäämistä opinnoissa tai työelämässä.
Vaikka peliongelma voi hävettää, kannattaa siihen yrittää puuttua.
Apua voi hakea esimerkiksi Peluurin auttavasta puhelimesta (0800 100 101) sekä chatista, A-klinikoilta tai Pelirajat’on-vertaistuesta.