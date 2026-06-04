Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind'Amour on riisunut silkkihansikkaat kritisoidessaan Sebastian Ahon johtaman hyökkäysketjun peliä.
Päävalmentaja Brind'Amour moitti suomalaissentteri Sebastian Ahon ketjun vaisua peliä jo heti NHL:n avausfinaalissa Vegas Golden Knightsille tulleen 4–5-tappion jälkeen. Lisää oli luvassa finaalisarjan ensimmäisenä välipäivänä keskiviikkona.
Hurricanes-luotsi sätti Ahoa, Seth Jarvisia ja Andrei Svetshnikovia, jotka ovat Hurricanesin kovapalkkaisimpiä tähtiä ja runkosarjan tehomiehiä.
– Heidän täytyy pelata vastustajan puolustuspäässä. Nyt he saavat aikaan yhden hyvän vaihdon ja se siitä – eikä edes sitäkään, Brind'Amour tilitti medialle Sportsnetin mukaan.
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Avausfinaalissa Brind'Amour peluutti Hurricanesin ykkösketjua Vegasin alaketjuja vastaan, mutta tehot jäivät silti piippuun. Esimerkiksi Aho sai aikaan vain yhden laukauksen maalia kohden ja hävisi paljon aloituksia.
– He saivat hieman enemmän aikaa hyökkäysalueella. Ottelun lopussa heillä oli yksi vaihto, joka näytti siltä kuin pitää. Meidän pitää saada heidät pelipäälle, päävalmentaja sanoi.