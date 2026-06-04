– He saivat hieman enemmän aikaa hyökkäysalueella. Ottelun lopussa heillä oli yksi vaihto, joka näytti siltä kuin pitää. Meidän pitää saada heidät pelipäälle, päävalmentaja sanoi.

Avausfinaalissa Brind'Amour peluutti Hurricanesin ykkösketjua Vegasin alaketjuja vastaan, mutta tehot jäivät silti piippuun. Esimerkiksi Aho sai aikaan vain yhden laukauksen maalia kohden ja hävisi paljon aloituksia.

– Heidän täytyy pelata vastustajan puolustuspäässä. Nyt he saavat aikaan yhden hyvän vaihdon ja se siitä – eikä edes sitäkään, Brind'Amour tilitti medialle Sportsnetin mukaan .

Hurricanes-luotsi sätti Ahoa, Seth Jarvisia ja Andrei Svetshnikovia , jotka ovat Hurricanesin kovapalkkaisimpiä tähtiä ja runkosarjan tehomiehiä.

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Brind'Amourin kädet ovat ykköskentän kanssa hieman sidotut, sillä kakkos- ja kolmosvitjat ( Taylor Hall – Logan Stankoven – Jackson Blake ja Nikolaj Ehlers – Jordan Staal – Jordan Martinook ) ovat toimineet hienosti.

– Kyse ei ole työmoraalista ja kovemmin yrittämisestä. Meidän on löydettävä tavat onnistua ja auttaa joukkuetta. Ja tämä on meidän vastuullamme.