F1-kalenterin hitain kilpailu, ensi viikonloppuna ajettava Monacon GP, voi olla mahdollisuus Cadillac-tallille, Valtteri Bottaksen tiimikaveri Sergio Perez uskoo.
Tulokastalli Cadillac on ollut alkukauden viidessä kisassa odotetun vaisu. Se on yltänyt parhaimmillaan 18. lähtöruutuun ja kisassa 13. sijalle. Tappiota on tullut kärjelle kierroskaupalla ja saavutetut sijat ovat tulleet lähes poikkeuksetta vastustajien keskeytysten seurauksena.
Meksikolaiskuski Sergio Perez toivoo kuitenkin Cadillacin yltävän MM-pisteille vielä tällä kaudella. Hänen mukaansa Monacon hidasvauhtinen katurata saattaa avata ovea Cadillacille.
– Se voi olla yksi isoimmista mahdollisuuksistamme tähän mennessä, mutta meidän pitää ensin nähdä, miten pärjäämme hitaassa vauhdissa, Monacossa Red Bullilla kaudella 2022 voittanut Perez kommentoi.
– Jos olemme kilpailukykyisiä hitaassa vauhdissa, Monacon kaltainen rata voi antaa meille jotain.
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Monaco on tarjonnut jättiyllätyksiä vuosien mittaan. Tasan 30 vuotta sitten Ligier-tallin Olivier Panis rynnisti 14. ruudusta voittoon sadekisassa, jonka ruutulipun näki vain kolme kuljettajaa.
– Meidän pitää vain antaa kaikkemme sunnuntaisin ja katsoa, mitä tapahtuu. Et koskaan tiedä mitä kisa tuo tullessaan.
Bottas on ajanut Cadillacille tähän mennessä sen kauden parhaan tuloksen (13:s Kiinassa), mutta suomalaiskuski on viime aikoina jäänyt Perezin vauhdista.