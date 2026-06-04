New York Knicks kaatoi San Antonio Spursin vierasparketilla pistein 105–95 koripallon NBA:n finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa.
Knicks osoitti ottelussa taas sitkeytensä. Spurs nimittäin johti parhaimmillaan jopa 14 pisteellä 3. erän puolivälissä, mutta vierasjoukkue tuli takaisin. Knicksin ykkösmies oli jälleen kerran takamies Jalen Brunson, 30 pistettä.
Spursin tehokkain oli tornisentteri Victor Wembanyama 26 pisteen saaliillaan.
Knicks-fanit ovat eläneet unelmaansa pudotuspeleissä. Joukkue on nyt 12 ottelun voittoputkessa, ja sillä on loistava mahdollisuus saavuttaa historiansa kolmas mestaruus – ensimmäinen sitten vuoden 1973.
Seuratuin Knicks-kannattaja tältä keväältä on ollut tähtinäyttelijä Timothée Chalamet. Hän oli paikalla myös avausfinaalissa, tällä kertaa ilman mediapersoonapuolisoaan Kylie Jenneriä.
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New Yorkissa syntynyt näyttelijä Timothée Chalamet on näkyvä Knicks-kannattaja.2026 Getty Images
Chalamet jakoi Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa myös riehakkaita tunnelmia Spursin kotihallista.
– Kolme vielä, Chalamet kirjoitti ottelun päätyttyä viitaten Knicksin finaalisarjassa vielä tarvitsemiin voittoihin.