Pääkaupunkiseudulla puretaan rakennuksia reilusti ennen käyttöiän loppumista. HSY:n selvityksen mukaan ennenaikainen purkaminen koskee erityisesti toimistorakennuksia. Viime ja toissa vuonna ennenaikaisesti purettujen rakennusten keski-ikä oli vain 37 vuotta.
Syitä rakennusten purkamiseen on monia, esimerkiksi suunnitteluvirheet, huono rakentamisen laatu tai kunnossapidon laiminlyönti.
– Meidän nykyinen rakennuskanta entistä nopeammassa tahdissa muuttuu sellaiseksi, ettei se vastaa enää tämän päivän käyttötarpeisiin. Vaikka teknistä käyttöikää olisi jäljellä, jos se on rakennettu niin, ettei se ole muuntojoustava, se ei taivu meidän tarpeisiin, pohtii Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) projetipäällikkö Aino Moisio.
Purkuinto kohdistuu toimistorakennuksiin
HSY:n selvityksen mukaan viime ja toissa vuonna Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla purettiin yhteensä 854 rakennusta. Niistä 345 eli noin 40 prosenttia oli alle 50-vuotiaita eli ne purettiin ennenaikaisesti, keskimäärin vain 37 vuoden ikäisinä.
Suurin purkuinto kohdistuu pääkaupunkiseudulla toimistorakennuksiin, joiden tarve romahti korona-aikana.
– Kun paljon siirryttiin etätöihin ja paljon jäätiin sen jälkeen etätöihin, niin toimistorakennuksille ei enää ole niin paljon käyttöä, tietää Moisio.
Useimmiten purettavien rakennusten tilalle rakennetaan asuntoja.
Noin 40 prosenttia viime ja toissa vuonna pääkaupunkiseudulla puretuista rakennuksista oli alle 50-vuotiaita.