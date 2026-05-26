Pääkaupunkiseudulla tuhotaan paljon alle 50-vuotiaita rakennuksia – "Puramme käyttökelpoista pääomaa" 1:47 HSY:n selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla puretaan paljon rakennuksia ennenaikaisesti eli reilusti alle 50-vuotiaina. Julkaistu 31 minuuttia sitten Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Pääkaupunkiseudulla puretaan rakennuksia reilusti ennen käyttöiän loppumista. HSY:n selvityksen mukaan ennenaikainen purkaminen koskee erityisesti toimistorakennuksia. Viime ja toissa vuonna ennenaikaisesti purettujen rakennusten keski-ikä oli vain 37 vuotta. Syitä rakennusten purkamiseen on monia, esimerkiksi suunnitteluvirheet, huono rakentamisen laatu tai kunnossapidon laiminlyönti. – Meidän nykyinen rakennuskanta entistä nopeammassa tahdissa muuttuu sellaiseksi, ettei se vastaa enää tämän päivän käyttötarpeisiin. Vaikka teknistä käyttöikää olisi jäljellä, jos se on rakennettu niin, ettei se ole muuntojoustava, se ei taivu meidän tarpeisiin, pohtii Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) projetipäällikkö Aino Moisio. Purkuinto kohdistuu toimistorakennuksiin HSY:n selvityksen mukaan viime ja toissa vuonna Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla purettiin yhteensä 854 rakennusta. Niistä 345 eli noin 40 prosenttia oli alle 50-vuotiaita eli ne purettiin ennenaikaisesti, keskimäärin vain 37 vuoden ikäisinä. Suurin purkuinto kohdistuu pääkaupunkiseudulla toimistorakennuksiin, joiden tarve romahti korona-aikana. – Kun paljon siirryttiin etätöihin ja paljon jäätiin sen jälkeen etätöihin, niin toimistorakennuksille ei enää ole niin paljon käyttöä, tietää Moisio. Useimmiten purettavien rakennusten tilalle rakennetaan asuntoja. Noin 40 prosenttia viime ja toissa vuonna pääkaupunkiseudulla puretuista rakennuksista oli alle 50-vuotiaita.MTV grafiikka Vain puolet rakennusmateriaaleista kierrätetään

Rakennusten purkaminen ennen käyttöiän loppumista ei ole kestävä ratkaisu. Materiaaleja menee hukkaan ja turhia päästöjä syntyy.

– Emme pura pelkästään rakennuksia vaan puramme käyttökelpoista pääomaa. Ne rakennusosat, joiden valmistamisesta on syntynyt se raaka-ainetarve ja ne päästöt, mitkä on silloin aikoinaan tuotettu, valuvat hukkaan. Meidän pitäisi päästä siihen, että näitä rakennusosia puretaan ehjinä purettavista kohteista ja uusiokäytetään uudisrakentamisessa, toivoo Moisio.

– Jos miettii keskimääräistä purkuhanketta Suomessa, niin tilanne on aika surullinen. Vain puolet siitä valtavasta materiaalimäärästä pystytään hyödyntämään uudestaan materiaaleina. Hyvin iso osa, toinen puolikas, menee suoraan jätelavalle ja aiheuttaa jätekustannuksia, toteaa rakentamisen vastuullisuutta edistävän Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Antti Ruuska.

Tavoitteena on, että 70 prosenttia rakennusmateriaaleista kierrätettäisiin, mutta Suomessa tavoitetta ei ole saavutettu.

Lisää korjausrakentamista ja käyttötarkoituksen muutoksia

Rakennusten käyttöikää pitäisi myös pidentää, vaikkapa sataan vuoteen.

– Tärkeä juttu on se, että rakennukset olisivat pidempään käytössä. Ja jos me oikeasti halutaan tätä, se tarkoittaa, että meidän pitäisi pystyä suosimaan ja tukemaan korjausrakentamista, lisärakentamista, täydennysrakentamista ja helpottamaan käyttötarkoituksen muutoksia, luettelee Ruuska.

Suomessa ei ole saavutettu rakennusmateriaalien uusiokäytölle ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita.

Purkaminen on liian helppoa ja halpaa

Ruuskan mielestä nyt tarvittaisiin ajattelutavan muutosta.

– Uuden ostaminen, uuden rakentaminen, vanhan purkaminen, se on liian helppoa ja halpaa. Toisaalta vanhan korjaaminen, vanhojen materiaalien uudelleenkäyttö on vielä liian hankalaa ja sille tulee esteitä erilaisista lupa- ja muista prosesseista. Minusta innostava esimerkki on sellainen, jossa vaikka hiipuvan kaupunkikeskuksen tyhjentyneen tavaratalon tiiliseinien tiiliä uusiokäytetään asuntorakentamisessa pääkaupunkiseudulla.