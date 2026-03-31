Ruotsissa asuntolainoja on voinut ottaa jopa yli 100 vuoden takaisinmaksuajalla. Olisivatko suomalaiset valmiita vastaavaan, ja miten pitkä laina-aika vaikuttaa korkokustannuksiin?
Eduskunnan talousvaliokunta ehdottaa asuntolainojen takaisinmaksun enimmäispituudeksi jopa 40 vuotta.
Toimilla pyritään elvyttämään asuntokauppaa ja rakentamista sekä helpottamaan kotitalouksien rahoitus- ja sijoitussuunnittelua.
MTV Uutisten Viiden jälkeen -ohjelmassa selvitettiin, miten jopa 40 vuoden laina-aika voisi muuttaa kuukausierät ja korkokustannukset.
Hypon pääekonomisti Juho Keskinen muistuttaa heti alkuun, että mitä pidemmän laina-ajan ottaa, se mahdollistaa ylimääräiset lyhennykset.
– Eli tietyllä tavalla valinnanvapautta velalliselle lisätään, mutta samaan aikaan se vaatii tietynlaista suunnittelua, Keskinen sanoo.
Kokonaiskorko kasvaa
Yksinkertaisuudessaan mitä pidempi laina-aika on, sitä enemmän velalliselle tulee maksettavaksi korkokausia. Näin ollen kokonaiskorkokustannus kasvaa.
– Kun puhutaan pitkistä laina-ajoista, on keskeistä tiedostaa se kokonaiskorkokustannus koko lainan ajalta, Keskinen toteaa.
Toisaalta pidemmissä laina-ajoissa kuukausierän suuruus saattaa laskea. Ero voi olla jo satasissa, kun laina-aika nousee 20 vuodesta 35 vuoteen.