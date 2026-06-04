Helsingin yliopisto on kehittänyt mittausmopon, jonka avulla saadaan monenlaista tietoa kaupunkiolosuhteista. Liikkuva mittausasema tuottaa tietoa muun muassa katujen ilmanlaadusta, pyöräteiden kunnosta, säästä ja melusta.

Helsingin Hakaniemen sillalla kulkeva sähkömopo ei ole mikä tahansa kulkuväline. Se on Helsingin yliopiston kehittämä mittausmopo, joka on täynnä erilaisia mittalaitteita.

– Se mittaa mikroilmastoa eli lämpötilaa, kosteutta, auringonsäteilyä ja tuulta. Sitten mitataan ilmanlaatua, hiukkasia ja kaasuja ja kaikki tärkeimmät ilmanlaadun parametrit. Lisäksi meillä on siinä melusensori ja kameroista saadaan infrastruktuurin kunnosta ja teiden kunnosta dataa. Kamerasta voidaan laskea myös liikkujien lukumäärää, luettelee Helsingin yliopiston aerosolifysiikan professori Juha Kangasluoma.

Professori Juha Kangasluoman mukaan kaupunkien lämpösaarekeilmiö on yksi mittausmopon tutkimuskohteista.MTV

Katujen välillä lämpötilaeroja

Liikkuva mittalaite antaa tietoa olosuhteista katutasolla reaaliakaisesti.

– Tällä mopolla päästään katutasolla mittaamaan, mitä kaupungeissa oikeasti tapahtuu, mikä on se todellinen tilannekuva katutasolla, sanoo Kangasluoma.

Hakaniemen sillalla pyöräteiden kunnossa on toivomisen varaa. Liikenteen takia ilmansaastepitoisuudet ovat koholla. Lämpötilat ovat korkeammat kuin vehreämmissä paikoissa.

– Tämä Hakaniemen torin alue on yleensä pari astetta lämpöisempi kuin ympäröivät alueet, huomauttaa Kangasluoma.

Kaupunkien lämpösaarekeilmiö on yksi tutkimuskohteista. Lämpötila voi vaihdella useita asteita katujen tai kaupunginosien välillä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi istutukset, varjot ja tuuli.

Mittausmopo kiinnostaa Etelä-Euroopassa

Helsingin lisäksi mittausmopo on jo ehtinyt vierailla Viron Tartossa ja Espanjan Barcelonassa. Seuraavaksi mopo matkaa Sisiliaan.

– Heitä kiinnostaa erityisesti tämä kesän kuumuus, että missä päin kaupungissa on erityisen kuumaa. Heillä on siellä erilaisia suunnitelmia kuumuuden hillitsemiseksi ja me menemme sinne auttamaan heitä tässä, kertoo Kangasluoma.

Etelä-Euroopassa mittausmopo on herättänyt suurta kiinnostusta.

– Siellä halutaan ymmärtää, mitkä osat kaupungeista kuumenevat erityisesti. Jos kaupungit investoivat siihen, että lämpötilat olisivat matalampia, me voimme mitata, miten investoinnit vaikuttavat lämpötiloihin. Ihmiset myös liikkuvat siellä enemmän pihalla ja ulkona ja infrastruktuuri kuluu enemmän, joten kulkuväylien kunnon merkitys on siellä todella tärkeä, arvioi Kangasluoma.

Mittausmopo tekee havaintoja myös pyörä- ja kävelyteiden kunnosta.MTV

Suosituksia pyöräteiden kunnostusjärjestyksestä

Mittausmopon keräämästä tiedosta on apua kävely- ja pyöräteiden kunnon ja turvallisuuden seuraamisessa. Päällystevaurioiden syntymistä ja kehitystä voidaan seurata ja antaa suosituksia siitä, mitkä kohteet kannattaisi korjata ensin.

– Voidaan määrittää kevyen liikenteen väylien korjausvelka ja sitä, mikä tilanne on tällä hetkellä ja miten se muuttuu mahdollisesti tulevaisuudessa, toteaa Kangasluoma.

Kymmenen kilometrin tuntinopeudella etenevä mopo ehtii päivässä tehdä mittauksia noin 50 kilometrin matkalla.

Mittausmopo aiotaan myös kaupallistaa ja tarjota kaupungeille uudenlaista tapaa kaupunkitilan muutosten seuraamiseen. Asiakkaita etsitään pääosin ulkomailta.

– Näemme tämän jatkuvatoimisena operaationa, jolla voidaan tuottaa kaupungeille uudenlaista dataa, joka tukee päätöksentekoa ja rahojen priorisointia, tiivistää Kangasluoma.