Puolustusvoimien paraati järjestetään Tammisaaressa.

Tänään vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä Puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä.



Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolenpäivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporintietä.



Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallörinpuistossa voi tutustua Puolustusvoimien kalustoon. Tapahtumaan on vapaa pääsy.