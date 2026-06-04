Kaikkia leipiä ei saa pakastaa uudelleen, mutta miksi?

Moni saattaa heittää pakastimeen leipää, sillä se säilyy siten pidempään. Ihan kaikki leivät eivät kuitenkaan pakkausmerkintöjen mukaan sovellu pakastettaviksi.

Muun muassa Fazerin Lemppari-sarjan leivät saapuvat kauppoihin pakasteena, ja siksi pakkauksessa lukee, että sitä ei saa jäädyttää uudelleen. Myös esimerkiksi osa Vaasanin Street Food -sarjan leipätuotteista sisältää merkinnän siitä, että tuote on sulatettu ja sitä ei saa uudelleen pakastaa.

Leivän pakastaminen herätti kesällä 2025 keskustelua myös Tiktokissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Siis mitä pahaa sille leivälle tapahtuu jos sen pakastaa uudelleen? Eräs kommentoija kysyy.

– Miksei saisi pakastaa uudelleen? Miettii toinen.

Kysyimme elintarvikehygienian professorilta, mihin pakastuskielto perustuu.