Notre-Damen katedraalin aukiolla suoritetaan kaivauksia, joista arkeologit ovat tehneet mitä ihmeellisempiä löytöjä.
Pariisi haluaa tehdä muutoksia Notre-Damen katedraalin edessä olevalle aukiolle.
Täysin paljas aukio on kesäisin kuin kuuma pätsi, jonka vuoksi aukiolle aiotaan istuttaa 160 puuta sekä jonkinlainen vesiviilennysjärjestelmä. Uuden aukion pitäisi olla valmis vuoteen 2028 mennessä.
Nykyään Notre-Damen aukiolla ei ole muuta kuin tilaa.
Aukion maaperää ei kuitenkaan voi kaivaa noin vain. Pariisin pitkän historian vuoksi aukion alla oleva maa pitää tutkia tarkoin.
Siksi osa Notre-Damen etupihasta on muuttunut aidatuksi kaivauspaikaksi. Neljä metriä katedraalin alla arkeologiryhmä kaivaa 2 000 vuotta sitten sijainneeseen roomalaiseen Pariisiin. Kaivauksista ja niiden löydöistä kertoo yksinoikeudella Associated Press (AP).
Huhtikuussa 2019 tulipalo vahingoitti pahoin katedraalia. Notre-Damen kunnostustyöt valmistuivat loppuvuodesta 2024 ja katedraali avautui jälleen yleisölle joulukuun alussa 2024.