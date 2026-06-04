Unkari on aiemmin vastustanut Ukrainan EU-jäsenpyrkimyksiä.
Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi.
Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs.
Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä.
EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi.