Trumpin sota Iranissa tekee roisin loven myös suomalaisten asuntovelallisten kukkaroihin.
Euriborin nousu on tänään jatkunut ja 12 kuukauden euribor oli tiistaina 2,929 prosenttia.
OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen kertoo MTV:n haastattelussa, että Euroopan keskuspankki joutuu nostamaan ohjauskorkoa.
– Kyllä tässä taustalla on Iranin sota. Kun vuoteen lähdettiin, yleinen mielipide oli, ettei koroissa tapahdu mitään.
Pitkittynyttä Lähi-idän sotaa ja sen aiheuttamaa epävarmuutta korkomarkkinoille on käytetty yhtenä tilanteen perusteluista.
– Sota on aiheuttanut öljypulan ja hinnat ovat lähteneet nousuun. Markkinoilla on jouduttu arvioimaan uudestaan tilannetta.
Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikolla kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan.
Ilmoituksesta huolimatta, markkinat reagoivat nostamalla korkoja.
– Markkinat nyt hinnoittelevat sitä, että seuraavissa kokouksissa korkoa tullaan nostamaan ja se heijastuu 12 kuukauden euriborissa. Nyt on kyse siitä, että mahdollisesti jo huhtikuussa tulisi ensimmäinen koronnosto.
Suominen arvioi, että kevään edetessä tullaan näkemään kokonaisuudessaan kolme nostoa ohjauskorkoon.