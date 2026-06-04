Donald Trumpilta kohukommentti: "Ehkä emme pura sitä koskaan"

Heleniuksen perheen koirat jäävät usein Anne-mummille hoitoon, kun muu perhe matkustaa Konstan pelien perässä. Anne Heleniuksen kotialbumi

Konsta himoitsee muffinssitaikinaa

Anne-mummi on katsonut Konstan vaarin kanssa kaikki tämän NHL- ja AHL-pelit.

– Ja aina, kun laitan aamuyöstä viestin, niin hän vastaa saman tien. Vastaa aina mummille.

Anne uskoo, että Konstan ja koko Suomen joukkueen maailmanmestaruutta juhlitaan vielä kakkukahvein koko suvun kesken Konstan vanhempien luona Ylöjärvellä.