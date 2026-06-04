Suomen jääkiekon maailmanmestaruuden ratkaisseen Konsta Heleniuksen kotikaupungissa Ylöjärvellä ollaan vahvasti mukana kultahuumassa.
MTV vieraili tuoreen jääkiekon maailmanmestarin Konsta Heleniuksen kotikaupungissa Ylöjärvellä aistimassa voiton jälkeistä huumaa.
Helenius teki viime sunnuntain finaalissa Sveitsiä vastaan maalin jatkoajalla ja siivitti näin Suomen MM-voittoon.
– Onhan se hieno juttu, että saimme kultaa. Sitä oli kovasti jo odotettu, ylöjärveläinen Tiina Sundell kertoo.
– Täällä ei ole juuri muusta puhuttukaan kuin kiekkokullasta, Joonas Nieminen jatkaa.
Heleniuksen mummin Anne Heleniuksen mukaan Konstan elämä on ollut jääkiekkoa ihan pienestä saakka.
– Konsta on aina ollut hyvä, innostunut ja tavoitteellinen siinä hommassa, Anne kertoo.
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Konstan vanhemmat ja veljet olivat Sveitsissä paikan päällä todistamassa historiallista hetkeä. Mummi oli jäänyt kotiin vahtimaan perheen koiria.
– Useimmiten näin, kun he ovat reissussa. Mutta mielellämme olemme, Anne toteaa.