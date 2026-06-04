Israel ja Libanon sopivat myös perustavansa pilottialueita.

Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen.



Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin.



Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus.



Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt.

Maat sopivat samalla pilottialueista

Maat ovat sopineet perustavansa myös pilottialueita, jotka Libanonin asevoimat ottaisi hallintaansa. Samalla tarkoituksena on sulkea pois kaikki ei-valtiolliset toimijat.



Maat kertoivat asiasta neuvotteluiden jälkeen lausunnossa, jossa kerrottiin myös aselevon täytäntöönpanosta.



Lausunnon mukaan osapuolet torjuvat kaikki valtiolliset ja ei-valtiolliset pyrkimykset vaikuttaa Libanonin tulevaisuuteen. Tällä viitattaneen Iraniin ja äärijärjestö Hizbollahiin.



Israelin ja Libanonin välillä huhtikuussa voimaan astunut aselepo ei ole pitänyt, vaan Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet iskujaan.