Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa viime marraskuun Espoon Nöykkiössä henkirikostapauksessa. Se tuomitsi parikymppisen tekijän murhasta.

Nuorta miestä syytettiin murhasta hänen puukotettuaan kuoliaaksi asunnossa entisen tyttöystävänsä seurassa tapaamansa nuoren miehen. 21-vuotias kehonrakentaja iski 19-vuotiasta miestä kymmeniä kertoja keittiöveitsellä. Uhri kuoli tapahtumapaikalle. Syyksi veritekoon epäiltiin syyksi mustasukkaisuutta.

Mies oli yllättänyt ex-tyttöystävänsä ja uhrin nukkumasta asunnon sohvalta. Vaikka 21-vuotias oli eronnut ex-tyttöystävästään, asuivat he vielä samassa kaksiossa Espoon Nöykkiössä.

Miehen oman kertoman mukaan hän oli puolustautunut veitsellä uhrin hyökkäykseltä. Oikeus kuitenkin katsoi, että mies löi uhria täysin yllättäen veitsellä vatsaan ja jatkoi puukottamista tämän jälkeen. Uhri ei ollut provosoinut tekoa ja tekijä jatkoi rikostaan, vaikka uhri yritti suojautua ja paikalla ollut nainen pyytänyt tätä lopettamaan ja keskeyttänytkin teon hetkeksi repimällä tekijän sivummalle. Teko päättyi vasta, kun rikoksen tekovälineenä käytetty veitsi oli jäänyt tekijän iskun voimasta jumiin uhrin päähän. Henkirikos tapahtui muutamissa minuuteissa.

Mies puukotti uhria keittiöveitsellä.

Uhrille oli aiheutettu 59 teräasevammaa, joista tappavat olivat sydämen ja rinta-aortan alaosan lävistäneet kaksi pistohaavaa.

Oikeus katsoi tekijän tappaneen uhrinsa erityisen raa'alla tavalla ja teon olleen kokonaisuutena arvostellen törkeä. Oikeus ei kuitenkaan tekotavan edustaneen eritystä julmuutta.

Vuonna 2004 syntynyt Romeo Elias Leino tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen. Hänet määrättiin lisäksi maksamaan uhrin omaisille yhteensä 35 000 euroa kärsimyskorvauksia.

