Maaliskuussa 2023 Lahden keskustassa Mariankadulla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä kuoli 30-vuotias mies, jota ammuttiin pistoolilla vatsaan.

Ampumisesta tuomittu mies kiisti tahallisen tapon ja sanoi toimineensa hätävarjelutilanteessa. Tapaus on edennyt korkeimpaan oikeuteen asti. KKO ottaa seuraavaksi kantaa siihen, oliko teko tahallinen tappo vai hätävarjelu.

Hätäkeskus sai Mariankadun talosta kaksi soittoa aamuyöllä 29. maaliskuuta 2023. Soittajien mukaan rappukäytävästä kuului laukauksen ääniä.

Poliisit löysivät seitsemännen kerroksen tajuttoman miehen, jolla oli ampumahaava vatsassa. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta.

Uhriin oli ammuttu kerran ja lisäksi yhden asunnon oveen oli ammuttu kaksi laukausta.

Uhriksi joutunut mies oli hetkeä aiemmin mennyt rappukäytävään sisään toisen miehen kanssa. Valvontakameroista näkyi, että toinen mies poistui talosta muutamaa minuuttia myöhemmin. Hän osoittautui ampujaksi.

Epäillyn kertomus keskiössä

Esitutkinnassa keskeiseksi nousi epäillyn oma kertomus tapahtumista ja niistä laadittiin myös rekonstruktio.

Epäillyn mukaan hän ja uhri olivat menossa selvittämään asioita yhteen asuntoon seitsemänteen kerrokseen. Miehen kertomuksen mukaan asunnossa olleet henkilöt tulivat heitä vastaan rappukäytävässä hissin ovien avauduttua muun muassa machete-veitsen kanssa.

Epäilty kertoi joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi pimeässä rappukäytävässä. Hänellä itsellään oli mukanaan pistooli, jolla hän oman kertomansa mukaan aikoi ampua hyökkääjiä kohti. Laukaus osui kuitenkin mieheen, joka oli tullut hänen kanssaan taloon.

Käräjäoikeus ja hovioikeus pitivät tappotuomion

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Olli Aleksi Lehdon taposta, ampuma-aserikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta 10 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Itä-Suomen hovioikeus piti tappotuomion ennallaan, mutta äänesti ratkaisusta. Lehto haki valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, joka myönsi luvan.