Yhdysvaltain keskuspankki totesi inflaation olevan edelleen korkealla.
Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan kolmatta kertaa putkeen. Ohjauskorko säilytetään 3,5–3,75 prosentin vaihteluvälillä.
Keskuspankki totesi inflaation olevan edelleen korkealla, minkä kerrottiin johtuvan osittain maailmanlaajuisesta energianhintojen noususta.
Neljä kahdestatoista Fedin avomarkkinakomitean jäsenestä vastusti päätöstä. Kyseessä oli suurin määrä eriäviä ääniä yli kolmeenkymmeneen vuoteen.