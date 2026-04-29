Latvia pudotti Yhdysvallat.
Latvia täräytti melkoisen yllätyksen jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-puolivälieräottelussa Yhdysvaltoja vastaan.
Altavastaaja pudotti suursuosikin Bratislavassa käydyssä matsissa lukemin 5–2.
Martins Klaucans osui Latvialle kahdesti. 4–1- ja 5–2-osumansa latvialaiset kihauttivat tyhjään maaliin.
Latvia oli ennen kaikkea tehokas. USA:n maalivahti Brady Knowling torjui vain 11 laukausta.
Latvian veräjänvartija Patriks Pluminsiin kohdistui sen sijaan kiekkosadetta. Hän venyi peräti 43 torjuntaan.
Myös Kanada pihalle
Alle 18-vuotiaiden MM-mitalipeleissä ei nähdä ensimmäisen kerran historiassa lainkaan Pohjois-Amerikan joukkueita.
Ruotsi kukisti Kanadan maalein 4–2. Kanada oli voittanut edelliset kaksi ikäluokan maailmanmestaruutta.
Tshekki löi puolestaan Suomen 2–1. Pikkuleijonat jäi ennätyksellisesti neljättä kertaa peräkkäin MM-kisoissa puolivälieriin.
Käynnissä on vielä Slovakian ja Tanskan välinen puolivälierä, jota kisaisäntä Slovakia johtaa ensimmäisen erän jälkeen 5–1.