Latvia pudotti Yhdysvallat.

Latvia täräytti melkoisen yllätyksen jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-puolivälieräottelussa Yhdysvaltoja vastaan.

Altavastaaja pudotti suursuosikin Bratislavassa käydyssä matsissa lukemin 5–2.

Martins Klaucans osui Latvialle kahdesti. 4–1- ja 5–2-osumansa latvialaiset kihauttivat tyhjään maaliin.

Latvia oli ennen kaikkea tehokas. USA:n maalivahti Brady Knowling torjui vain 11 laukausta.

Latvian veräjänvartija Patriks Pluminsiin kohdistui sen sijaan kiekkosadetta. Hän venyi peräti 43 torjuntaan.

Myös Kanada pihalle

Alle 18-vuotiaiden MM-mitalipeleissä ei nähdä ensimmäisen kerran historiassa lainkaan Pohjois-Amerikan joukkueita.

Ruotsi kukisti Kanadan maalein 4–2. Kanada oli voittanut edelliset kaksi ikäluokan maailmanmestaruutta.

Tshekki löi puolestaan Suomen 2–1. Pikkuleijonat jäi ennätyksellisesti neljättä kertaa peräkkäin MM-kisoissa puolivälieriin.

Käynnissä on vielä Slovakian ja Tanskan välinen puolivälierä, jota kisaisäntä Slovakia johtaa ensimmäisen erän jälkeen 5–1.