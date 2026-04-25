Toyotan Sami Pajari oli lauantain aamupäivän erikoiskokeiden jälkeen ymmällään kadonneesta vauhdistaan.
Pajari lähti lauantaipäivään hyvistä iskuasemista kolmospaikalta, mutta jo aamun ensimmäinen erikoiskoe pudotti Pajarin kärkikolmikosta.
Aamupäivälenkin jälkeen Pajari on neljäntenä ja ero kolmospaikkaa pitävään Elfyn Evansiin on venähtänyt jo 25,8 sekuntiin. Nelospaikkakin alkaa olla jo uhattuna, sillä Takamoto Katsuta on puolestaan noussut 5,8 sekunnin päähän suomalaisesta.
Pajari ei huoltotauolle saavuttuaan osannut sanoa, mistä vauhdinpuute johtuu.
– En mä tiedä. Varmasti olen osasyyllinen itsekin siihen, mutta en tiedä. Jotenkin tuntuu hankalalta. Aamun ensimmäinen pätkä meni ihan jees. Siitä oli ehkä oletus, että kun muut ajoivat sen viime vuonna, niin voi olla vaikea pystyä ajamaan huippuaikaa, Pajari perkaa.
Kahta jälkimmäistä erikoiskoetta hankaloitti osaltaan erikoiskokeiden yli pyyhkinyt saderintama, joka kasteli asfaltin liukkaaksi. Vaihtuneet olosuhteet loivat Pajarille vielä selitystä vailla olevia haasteita.
– Tuntuu, että en tunne yhtään sitä liukkautta. Kyllä sen huomaa, kun se liukas osuus alkaa ja sitten lähtee siitä luistelemaan, mutta niin, että tuntisit sen, kuinka liukasta se on, niin jotenkin mä en saa siitä irti yhtään sellaista feedbackia. En mä tiedä, Pajari hämmästelee.