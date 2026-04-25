– Tuntuu, että en tunne yhtään sitä liukkautta. Kyllä sen huomaa, kun se liukas osuus alkaa ja sitten lähtee siitä luistelemaan, mutta niin, että tuntisit sen, kuinka liukasta se on, niin jotenkin mä en saa siitä irti yhtään sellaista feedbackia. En mä tiedä, Pajari hämmästelee.

EK11: Sebastien Ogier ja Oliver Solberg jännittävässä sekuntitaistelussa – Sami Pajari putosi nopeasti palkintokorokevauhdista

Aamupäivälenkin jälkeen Pajari on neljäntenä ja ero kolmospaikkaa pitävään Elfyn Evansiin on venähtänyt jo 25,8 sekuntiin. Nelospaikkakin alkaa olla jo uhattuna, sillä Takamoto Katsuta on puolestaan noussut 5,8 sekunnin päähän suomalaisesta.

EK11: Sebastien Ogier ja Oliver Solberg jännittävässä sekuntitaistelussa – Sami Pajari putosi nopeasti palkintokorokevauhdista

– Tai toinen vaihtoehto on vaan, että yksinkertaisesti ajoin liian varovasti. En lähtenyt jotenkin tarpeeksi rohkeasti ajamaan siihen ja luottamaan, että se vähäinenkin pito löytyisi sieltä, Pajari pohtii.