Trump kertoo kehottaneensa Putinia lopettamaan Ukrainan sodan.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump luonnehtii Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi.

– Meillä oli hyvä keskustelu. Olen tuntenut hänet jo pitkään, Trump sanoi.

Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa, että puhelun aikana puhuttiin enemmän Ukrainasta kuin Lähi-idän sodasta. Trump sanoi Putinin myös tarjonneen apuaan Lähi-idän sodan lopettamisessa, mutta Trump kehotti tätä lopettamaan ensin Ukrainan sodan.

Trump kertoo myös ehdottaneensa tulitaukoa Ukrainassa.

Kremlin edustaja Juri Ushakov sanoi aikaisemmin Putinin kertoneen, että päätös aselevon jatkamisesta Iranin kanssa on oikea, koska se antaa mahdollisuuden neuvotteluille ja vakauttaa muutenkin alueen tilannetta.