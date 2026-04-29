Olavi Uusivirta paljasti Viiden jälkeen -ohjelmassa, että häntä on kosiskeltu monesti politiikkaan.

Olavi Uusivirta tunnetaan muusikkona ja näyttelijänä. Jotkut saattavat muistaa myös hänen yhteiskunnalliset kannanottonsa, esimerkiksi vuosi sitten palstatilaa saaneen kommentin tasavallan presidentin Instagram-tilillä siitä, miksi Suomi ei aseta Israelille pakotteita Gazan sodan takia.

– Taiteilijat voivat olla yhteiskunnallisesti vaikuttavia ja äänitorvia osaltaan.

– Koen sen jopa velvollisuudeksi, kun on julkisuuden areena ja foorumi annettu, että sitä myös käyttää muuhunkin kuin joidenkin tavallaan turhanpäiväisten asioiden vatvomiseen, Uusivirta sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Onko sinua pyydetty eduskuntavaaliehdokkaaksi, kun rohkeasti puhut näistä asioista?

– Joka vaaleissa pyydetään ja joka vaaleissa kieltäydyn, Uusivirta vastaa.

– Ainakin vihreistä, vasemmistoliitosta ja SDP:stä on pyydetty, Uusivirta lisää.

Uusivirta toteaa arvostavansa suuresti kaikkia politiikkaan lähteviä, mutta hän ei aio tehdä niin "nyt eikä vastaisuudessa".

– Koen, että kärsivällisyyteni ei riitä siihen touhuun, että joka aamu sinulla on 200 sivua nivaskaa edessä tutustuttavana, Uusivirta sanoo.

Uudella albumilla sydänverta

Uusivirta julkaisee vappupäivänä kymmenennen studioalbuminsa. Hän kertoo pitävänsä sitä melko valoisana edelliseen levyyn verrattuna.