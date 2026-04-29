Arsenal-tähti Viktor Gyökeres tykitti rangaistuspotkun verkon perukoille.
Arsenal sai rangaistuspotkun Atletico Madridin vieraana avauspuoliajan lopulla jalkapallon Mestarien liigan välierien ensimmäisessä osaottelussa.
Atletico Madridin David Hancko juoksi Arsenalin ruotsalaiskärki Viktor Gyökeresin selkään. Vaikka Atleticon päävalmentaja Diego Simeone elehti voimakkaasti käsiään käyttäen, pallo vietiin pilkulle.
Gyökeres ampui pallon lujaa vasemmalle. Atletico-maalivahti Jan Oblak heittäytyi kyllä oikeaan suuntaan, mutta peliväline liiti vastustamattomasti maaliin.
Arsenal siirtyi osuman turvin 1–0-vierasjohtoon.
