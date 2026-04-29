Hissijätti Koneen ostaessa kilpailijansa kilpailijansa TK Elevatorin (TKE), voi yhtiön markkinaosuus nousta jopa 25 prosenttiin.
Kaupassa yhdistyvät maailman tällä hetkellä kolmanneksi suurin, ja neljänneksi suurin hissiyhtiö.
Maailman suurimmat hissiyhtiöt vuoden 2025 liikevaihdolla mitattuna ja euroiksi muunnettuna. Otiksen ja Schindlerin liikevaihdot on muunnettu euroiksi tämänpäiväisten kurssien mukaan.
Yhdistymisen jälkeen yhdistyneen konsernin liikevaihto nousisi arviolta 20,5 miljardiin euroon vuodessa.
Kone on arvioinut vuonna 2024 hissi- ja liukuporrasmarkkinoiden kooksi noin 80 miljardia euroa.
Kaupan toteutuminen vaatii vielä useiden maiden viranomaisten luvan ja osakkeenomistajien hyväksynnän.
MTV Uutisten haastattelema Indersin analyytikko arvioi, että suurin riski kaupan toteutumiselle liittyy juuri kilpailuviranomaisten hyväksyntään etenkin Euroopan markkinoilla.