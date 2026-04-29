Oliver Kapanen joutunee seuraamaan Montreal Canadiensin seuraavan NHL-pudotuspeliottelun Tampa Bay Lightningia vastaan sivusta.
22-vuotias suomalaishyökkääjä luisteli nimittäin keskiviikkoaamuna Canadiensin ylimääräisten pelaajien harjoituksissa, joissa Patrik Laine on ollut jo tuttu näky.
Pudotuspelit tähän asti sivussa ollut 33-vuotias kanadalaishyökkääjä Brendan Gallagher ei sen sijaan ylimääräisten pelurien treeneissä nyt ollut. NHL:n ranskankielisillä verkkosivuilla raportoidaan, että Kapanen menettääkin todennäköisesti paikkansa kokoonpanossa Gallagherille.
Kapanen on taaplannut jo 14 ottelua putkeen ilman tehopisteitä. Hän on pelannut pudotuspeleissä Montrealin hyökkääjistä vähiten, keskimäärin vain 8.39 minuuttia per matsi.
Tampa Bayn ja Montrealin välinen pudotuspelisarja on tasan 2–2. Seuraava kohtaaminen käydään Suomen aikaa ensi yönä.