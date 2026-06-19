Erikoisjoukkoihin myös osallistunut Mika Poutala antaa täyden tukensa Sofia Virralle: "Pulinat pois!"

Poutala kertoo, että paria päivää ennen kuin Virta lähti kyseisen ohjelman kuvauksiin, niin he kävivät yhdessä treenaamassa suunnistusta, ja Poutala antoi viime hetken vinkkinsä.

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– Tiedän, miten paljon rohkeutta vaatii lähteä Erikoisjoukkojen kuvauksiin – kohti tuntematonta. Siellä voi odottaa täydellinen nöyryytys koko kansan silmien edessä. Tai sitten todistat itsellesi ja muille, että pystyt siihen, mihin suurin osa muista ei pysty, hän jatkaa.