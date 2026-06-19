Ministeri Mika Poutalasta ei kirjoitettu vastaavia otsikoita kuin vihreiden puheenjohtajasta Sofia Virrasta, kun tämä osallistui Erikoisjoukot-ohjelmaan.
Otsikoissa on kohistu viime päivinä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumisesta Erikoisjoukot-ohjelmaan.
Myös liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd) on osallistunut kyseiseen ohjelmaan, tosin eri kaudella.
Poutala antoi täyden tukensa Virralle Instagramissa.
– Sofia Virta on fiksu, rohkea ja periksiantamaton! Henkinen vahvuus, mitä ”tämä nainen tässä” pitää sisällään, on poikkeuksellista, Poutala kirjoittaa.
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Poutala kertoo, että paria päivää ennen kuin Virta lähti kyseisen ohjelman kuvauksiin, niin he kävivät yhdessä treenaamassa suunnistusta, ja Poutala antoi viime hetken vinkkinsä.