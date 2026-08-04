Veli-Matti Savinainen julkaisi kuvan sairaalavuoteelta.

TPS:n hyökkääjä Veli-Matti Savinainen on tiistaina Instagramissa julkaisemassaan kuvassa sairaalavuoteella. 40-vuotias konkarikiekkoilija näyttää otoksessa peukaloa.

– Ei ihan semmoinen alku kaudelle, mitä olin ajatellut. Leikkaus takana – kuntoutus edessä, Savinainen kirjoittaa.

– Coming back soon.

Savinainen ei avaa tarkemmin, mitä on tapahtunut, millaisesta leikkauksesta on kyse ja miten kauan kuntoutusta on arviolta edessä.

Savinainen pelasi viime kaudella ensimmäisen sesonkinsa Turun Palloseurassa. Maaliskuussa nousi kohu, kun hän kieltäytyi joukkueen ainoana pelaajana pukemasta pride-paitaa päälleen TPS:n teemaottelussa. Savinainen on ottanut pride-aihepiirin tiimoilta kantaa myös kesällä.

Savinainen on voittanut urallaan maailmanmestaruuden ja kuusi Suomen mestaruutta.