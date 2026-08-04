Tanska vahvistaa puolustustaan muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi. Isojen muutosten taustalla ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä arktisen alueen kasvaneet turvallisuuspaineet.

Maanantaina noin 1 600 nuorta aloitti varusmiespalveluksensa. Samalla käyttöön tuli merkittävä uudistus: varusmiespalveluksen kesto piteni neljästä kuukaudesta yhteentoista kuukauteen.

– Aiemmin ei ehtinyt kokeilla kovinkaan paljon, mutta nyt pääsee oikeasti sisälle ja kokemaan sen kunnolla, sanoo varusmies Silas Nohr.

Palvelusajan pidentäminen on osa noin 20 miljardin euron puolustusuudistusta. Oksbølin varuskunnan komentajan, eversti Michael Villumsenin mukaan tavoitteena on kouluttaa varusmiehistä aiempaa valmiimpia sotilaita operatiivisiin joukkoihin.

– Aiemmin neljän kuukauden aikana koulutimme heitä enemmän työvoimaksi, jota voitiin käyttää esimerkiksi ympäristökatastrofeissa. Nyt koulutamme sotilaita osaksi operatiivisia yksiköitä, Villumsen sanoo.

Myös naiset asevelvollisuuden piiriin

Ensi vuoden alusta lähtien myös naiset kuuluvat Tanskassa asevelvollisuuden piiriin. Siihen saakka naisten palvelus perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Yksitoista kuukautta on pitkä aika, mutta saamme perusteellisen sotilaskoulutuksen. Olen siitä innoissani, kertoo varusmies Kaisa.

Tanska kasvattaa myös varusmiesten määrää. Tavoitteena on lisätä vuosittain palvelukseen astuvien määrä nykyisestä noin 5 000:sta 7 500:aan vuoteen 2033 mennessä.

Maa on viime vuosina ottanut Färsaaret ja Grönlannin aiempaa tiiviimmin mukaan puolustuspoliittiseen päätöksentekoon. Myöhemmin tässä kuussa Tanska lähettää ensimmäiset varusmiehet Grönlantiin, jossa yli sadan sotilaan komppania harjoittelee kuukauden ajan.