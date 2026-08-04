Harvoin julkisuudessa nähty Priscilla Presley saapui luksuskiinteistönvälittäjän juhliin Espanjassa.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Priscilla Presley, 81, edusti harvinaislaatuisesti julkisuudessa. Hän saapui Remus Lifestyle Night -tapahtumaan, joka järjestettiin Espanjassa Mallorcalla torstaina 30. heinäkuuta.
Presley saapui tapahtumaan yllään kokopunainen asu, joka sointui hänen punaisiin hiuksiinsa ja huuliinsa. Hän poseerasi kameroille sekä yksin että tapahtuman isännän, luksuskiinteistönvälittäjä Marcel Remusin kanssa.
Presleyllä oli yllään pitkä, punainen leninki./All Over Press
Näyttelijän asu sointui hänen punaisiin hiuksiinsa./All Over Press