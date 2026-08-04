MTV Uutisten politiikan toimittaja arvioi Purran esittelemän budjettiehdotuksen.

Yllätyksiä tai uusia säästökohteita ei ole Riikka Purran esittelemässä budjettiehdotuksessa, arvioi MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen Seitsemän uutisissa.

– Purran ehdotuksessa toimeenpannaan jo hallituksen pitkälti sopimia asioita, kuten yhteisöveron kevennys, joka on tulossa suunnitellusti voimaan ensi vuoden alussa samoin kuin palkkaveron alennuksia. Kiristyksiä tulee tupakka- ja alkoholiveroon ja säästöjä tehdään muun muassa sosiaalihuoltoon.

Vaikka talous on hienoisessa nousussa, Purra totesi, että ankarat säästökuurit jatkuvat. Nykänen sanoo, että arvioituja verotuloja on tulossa noin 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmin on arvioitu.

– Toisaalta korkomenot ovat ennakoitua suuremmat ja ne kasvavat yli miljardiin ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna.

Nykänen arvioi, että talouskasvun positiivinen vaikutus jää melko pieneksi suhteessa valtion menojen ja tulojen epätasapainoon, joka on 13 miljardia euroa.

– Siksi hallitus ei tule pakittamaan tästä kymmenen miljardin sopeutustavoitteestaan, josta se toki on jo myöhässä. Purra ei varsinkaan ollut valmis pakittamaan ensi vaalikauden säästöurakasta, joka on 8–11 miljardia euroa sitten uudestaan edessä.

Hallitus käsittelee ehdotusta syyskuun budjettiriihessä ja hallituskautta on jäljellä alle vuosi. Nykänen uskoo, että tulevat vaalit näkyvät siinä, että uusia päätöksiä tai säästöjä ei luultavasti tehdä.

– Voi olla, että ensi vuoden budjetti ei ole se, mistä suurimat väännöt käydään. Hallituksella on kyllä ratkottavanaan muun muassa kiista STEA-avustuskriteereistä, eli sote-järjestöjen avustusten leikkauksista.

Nykänen toteaa, että ylipäätään vaalien lähestyminen näkyy siinä, että puolueet nostavat itselleen tärkeitä asioita esille.