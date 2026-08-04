Moni on varautunut seksiin pitämällä kondomia mukanaan lompakossa tai laukussa. Yksi kumi ei kuitenkaan aina riitä koko aktin ajaksi. Kumi pitää vaihtaa esimerkiksi anaaliseksistä penis-emätinyhdyntään vaihtaessa.

Oikein käytettynä kondomi suojaa kaikkia seksin osapuolia sekä seksitaudeilta että ei-toivotuilta raskauksilta.

Yhdellä kondomilla pärjää oikein hyvin läpi koko aktin, jos harrastaa vain yhden tyyppistä seksiä, kuten emätin-penisyhdyntää tai vaikkapa vain anaaliseksiä. Jos seksitapoja vaihtelee aktin aikana, on kumi syytä vaihtaa.

– Jos emätin-penisyhdynnästä siirtyy anaaliseksiin, ei kondomia tarvitse välttämättä vaihtaa, mutta jos anaaliseksistä siirrytään suuseksiin tai penis-emätinyhdyntään, täytyy kondomi vaihtaa, kertoo tuotepäällikkö Maria Uusi-Rauva, RFSU:lta.

– Anaalissa on useita bakteereja, jotka voivat aiheuttaa virtsatientulehdusta tai muita emättimen tulehdustiloja.

Hankaus ja erektion hiipuminen riskipaikkoja

Kondomin vaihtoon seksin aikana ei ole olemassa mitään aikamääreellistä ohjetta, kuten "vaihda kondomi, jos yhdyntä on kestänyt puoli tuntia”, mutta mitä pidempään seksiä harrastaa, sitä pidempään kumi altistuu hankaukselle.

– Hankaus voi rikkoa kondomin, jos kondomi kuivuu seksin aikana.

Toinen riskitekijä rikkoutumiselle pitkäkestoisessa seksissä on erektion hiipuminen. Silloin kondomi luisuu herkemmin pois peniksen päältä.