Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo.
Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua.
Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla.
Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.