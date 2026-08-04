Ariana Grande kertoi tehneensä päätöksen tauolle jäämisestä harkitusti ja omasta tahdostaan.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Ariana Grande kommentoi päätöstään jäädä tauolle ja vetäytyä toistaiseksi julkisuudesta. Hän valotti päätöksensä taustoja Chicagon-konsertissaan maanantaina.

– Eilen tehty ilmoitus ei ollut reaktiivinen tai impulsiivinen teko. Se oli asia, jonka olin päättänyt suunnitella hiljaisuudessa jo kauan sitten, Grande kertoi lavalla.

Granden tiedottaja kertoi sunnuntaina People-lehdelle, että Grande jää tauolle ja vetäytyy julkisuudesta parhaillaan käynnissä olevan kiertueensa jälkeen. Tiedottajan mukaan päätöksen taustalla on laulajan ulkonäköön ja terveydentilaan kohdistuva julkinen tarkkailu.

Puhuessaan Chicagon-konsertissaan Grande kertoi tehneensä päätöksen tauolle jäämisestä harkitusti ja omasta tahdostaan. Laulaja totesi rajojen asettamisen olevan tarpeellista ja huomautti, että ihmiset tarvitsevat joskus taukoa.

– Kuuluipa ulkopuolelta millaisia ääniä tahansa, mikään ei voi koskaan vääristää todellisuuttani tai olla minulle todellisempaa kuin tämä rakkaus, jonka jaamme. Rakastan teitä. Tämä on se, mitä haluan aina. Muuta minun ei tarvitse kantaa, hän sanoi.

Laulajan puheesta julkaistiin video viestipalvelu X:ssä.