Henkilö huijasi esiintymällä ruotsalaisena pistelinkona.
Facebookissa kilahti kaveripyyntö. Se tuli Patrik Karlkvistin nimissä.
Örebron jääkiekkofani oli imarreltu. Karlkvist on seuran pistelinko, joka on pelannut otteluita myös Ruotsin maajoukkueessa.
Profiili näytti Örebron kannattajan silmään aidolta. Mies mietti, mitä ihmettä Karlkvist häneltä haluaa.
– Sitten olin erittäin onnellinen. Pidän Patrikista, nimettömästi haastattelussa esiintyvä mies sanoi Nerikes Allehanda -lehdelle.
Hälytyskellot viimein soivat
Karlkvistina esiintynyt henkilö viljeli fanille parin viikon juttelun aikana kehuja ja halusi jopa lähettää nimikirjoituksillaan varustettuja jääkiekkomailoja.
Viimein kannattajan hälytyskellot alkoivat kilkattaa. Huijari halusi jatkaa yhteydenpitoa salatuilla Telegram-keskusteluilla. Hän lähetti kuvia paketeista, joissa lahjat oli tarkoitus lähettää, mutta ne näyttivät fanista liian pieniltä jääkiekkomailan lähettämiseen.
Mies keskusteli poikansa kanssa. Poika huomasi, että "Karlkvistillä" oli vain kymmenen Facebook-kaveria ja kaikki Örebron kannattajia.
Kaksikko päätti tehdä käyttäjätilistä ilmoituksen. Se poistettiin pian.
Karlkvist: Epämiellyttävä tapaus
Fani on ollut häpeissään langettuaan huijaukseen.
Somepetkutuksista on uutisoitu Suomessakin paljon varsinkin rakkaushuijaustapauksissa, joissa huijari alkaa kiskoa toiselta rahaa.
Jääkiekkoilija Karlkvist kuuli valeprofiilista ystävältään. Tapaus on hänestä epämiellyttävä.