Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa käsiteltiin torstaiaamuna muun muassa Sofia Virran osallistumista Erikoisjoukot-ohjelmaan.
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistuminen Erikoisjoukot-ohjelmaan on ollut viime päivien tulikuuma puheenaihe. Virran tosi-tv-osallistumista ja siitä seurannutta kritiikkiä käsiteltiin perjantaiaamuna Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa.
Virran tapaukseen liittyen on pohdittu myös laajemmin sitä, kuuluvatko poliitikot ylipäätään tosi-tv-ohjelmiin. Kyllä kuuluvat, mikäli MTV Uutisten viihdetoimittajilta Katja Lintuselta ja Alexia Tänavilta kysytään.
– Se on nykypäivää. Poliitikolla pitää olla nykyään myös henkilöbrändi. Minusta on kiva nähdä poliitikkoja tosi-tv-ohjelmissa, koska se asettaa heidät vähän erilaiseen ympäristöön kuin missä näemme heidät tavallisessa arjessa, Tänav sanoi.
– Kyllähän tämä sataa Sofian laariin. Ohjelmiin osallistuessaan poliitikot aina sanovat haluavansa kokemuksia, mutta kyllähän siinä haetaan myös näkyvyyttä itselle ja omalle puolueelle, Lintunen totesi.
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