Onko pettäminen yleinen ilmiö iästä riippumatta? Pariterapeutin mukaan joukosta nousevat erityisesti kaksi ikäryhmää.
Kaikenikäiset ihmiset pettävät, mutta onko uskottomien joukosta tunnistettavissa erityisen erottuvia ikäryhmiä?
Pariterapeutti Hanna Myllymaa pohti MTV Uutiset Livessä pettämisen luultavasti olevan yleistä ainakin parisuhdetta muodostavilla nuorilla.
– Suhteita muodostetaan, ja on vielä sitä etsikkoaikaa, että kuka se kumppani on.
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Myllymaa on kuitenkin havainnut myös toisen ikäryhmän: 40–50-vuotiaat.
– Pohdiskellaan sitä, että tätäkö elämä nyt on ja tähänkö niin sanotusti tyydyn, vai vieläkö olisi elämällä jotain muuta annettavaa. Siinä on tyypillisesti toinen ikäryhmä, joka sitten pettämisen vuoksi hakeutuu vastaanotollekin, Myllymaa kertoo.
Miten pettäjä oikeuttaa tekoaan? Jos pettää kerran, pettääkö aina? Kuinka usein pettäjä katuu? Katso koko parisuhdekeskustelu yllä olevalta videolta.