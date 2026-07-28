Vappu Pimiä kertoo, että hänen ystävänsä ovat tiedustelleet häneltä uuden TTK-juontajan henkilöllisyyttä. Hän on kuitenkin suostunut paljastamaan sen vain yhdelle ihmiselle.
Arvuuttelu uuden Tanssii Tähtien Kanssa -juontajan henkilöllisyydestä on käynyt kuumana jo tovin. Ohjelmaa aiemmin juontaneen Vappu Pimiän seuraaja paljastetaan uuden TTK-kauden esittelyjaksossa sunnuntaina 30. elokuuta.
Uuden TTK-juontajan henkilöllisyyttä yritettiin tiedustella Pimiältä hänen pitäessään livelähetystä Instagramissa sunnuntaina. Pimiä kertoi katsojille tietävänsä, kuka uusi juontaja on.
Pimiä paljasti, että on kertonut uuden juontajan henkilöllisyyden ainoastaan yhdelle ihmiselle.
– Ja se on minun aviomieheni. Kenellekään muulle en ole sitä kertonut. Moni hyvä ystäväni on kysynyt minulta tätä asiaa, ja olen sanonut, että en kerro, koska se ei ole minun asiani kertoa, Pimiä sanoi livelähetyksessään.
Pimiän mielestä olisi "aika näätää", jos hän kertoisi eteenpäin asian, joka on kerrottu hänelle luottamuksella.
– Tässä ammatissa on aina joutunut pitämään salaisuuksia. Se kuuluu tähän bisnekseen.
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