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Pimiän mielestä olisi "aika näätää", jos hän kertoisi eteenpäin asian, joka on kerrottu hänelle luottamuksella.

– Ja se on minun aviomieheni. Kenellekään muulle en ole sitä kertonut. Moni hyvä ystäväni on kysynyt minulta tätä asiaa, ja olen sanonut, että en kerro, koska se ei ole minun asiani kertoa, Pimiä sanoi livelähetyksessään.

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Pimiä juonsi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa vuodesta 2009 vuoteen 2025 saakka. Hän kertoi viime vuoden elokuussa, että tuolloin käynnistynyt TTK-kausi oli hänen viimeisensä.

– Ehkä siinä on vähän semmoinen, että aika aikansa kutakin. Jotenkin olen aina puhunut sen puolesta, että tämä työ on sellaista, että tästä on myös pystyttävä luopumaan. Tässä työssä ei saa niin sanotusti leipääntyä, koska se näkyy kaikille: katsojalle, minulle itselleni, eikä kukaan voita.